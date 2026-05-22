PS critica incapacidade de execução do Governo e questiona para quando o novo Hospital

A presidente do PS-Madeira criticou, hoje, a incapacidade do Governo Regional em cumprir com os compromissos assumidos com os madeirenses, apontando como exemplo mais recente o projecto do novo Hospital.

À margem da reunião da Comissão Política do Partido, Célia Pessegueiro pronunciou-se sobre o facto de o concurso para a terceira fase da unidade hospitalar ter ficado deserta, desafiando o Governo a vir a público dizer quais foram as dificuldades que as empresas tiveram e que apontaram em sede própria.

A socialista salientou que em causa está uma obra "extremamente importante" para a Madeira, que vai ser alvo de novo adiamento. Como lembrou, a inauguração da infra-estrutura já foi prometida para 2024 e, recentemente, era para 2029. Com este novo atraso, "para quando é que vamos ter hospital?", questionou.

Outras evidências da incapacidade governativa foram os projectos perdidos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com Célia Pessegueiro a apontar como exemplo a perda de mais de 50% das camas em lares que haviam sido inicialmente anunciadas.

"Anuncia-se um plano que tem uma estratégia definida para implementação na Região, definem-se áreas prioritárias e depois falha-se completamente na capacidade de investimento nessas áreas, gastando o dinheiro noutras", reparou a líder socialista, alertando que, no caso particular da terceira idade, são prejudicados não só os utentes, como também as famílias, que "não têm uma resposta para o que as angustia neste momento".

Por outro lado, e numa altura em que já foi anunciado o PTRR, Célia Pessegueiro acusa o Governo Regional de incapacidade de negociação e de falta de transparência. Como deu conta, o Executivo anunciou que tinha apresentado 80 medidas para serem contempladas pelo programa, mas apenas tornou públicas duas – o prolongamento da Pontinha e a conclusão da via expresso na costa Norte.

"O Governo que diga quais são as outras 78 medidas, qual o seu calendário de execução e respectivo valor", desafiou. Para Célia Pessegueiro, isto é revelador do que estamos perante "uma mentira", porque o Governo da República "não se compromete com qualquer valor para a Madeira".

A socialista evidenciou o mau relacionamento e a falta de capacidade negocial do Governo madeirense com o nacional, alertando que a Região fica prejudicada em vários investimentos, porque estamos perante um programa que "não tem calendário, verbas nem medidas concretas que se conheçam".