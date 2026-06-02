JPP contesta decisão do Governo sobre prescrição de tratamentos de fisioterapia

Élvio Sousa fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia em que criticou a decisão do Governo Regional de limitar a prescrição de tratamento de fisioterapia a médicos fisiatras, excluindo outros especialistas como ortopedistas, neurologistas ou médicos de família.

Uma decisão que, garante o líder do JPP, penaliza os mais carenciados "que não podem recorrer ao privado".

O JPP reconhece que é necessária mais eficiência para o sector da saúde mas a solução "não pode ser limitar o acesso a tratamentos".

Élvio Sousa espera que o Governo Regional recue na decisão e alargue a prescrição de fisioterapia a mais médicos especialistas, reforce a capacidade de resposta e aumente as medidas de fiscalização e transparência.

Terminou recordando o "calote" que está por pagar a profissionais de saúde, por trabalho extra, que já tem vários anos de atraso.

O JPP defende um modelo de saúde em que os cidadãos não tenham de esperar "meses por uma consulta", como acontecerá com a decisão do GR que implicará a espera por uma consulta de fisiatria.