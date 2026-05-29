Museu da Baleia foi inaugurado há 36 anos

Foi a 28 de Maio de 1990 que o Caniçal ganhou um novo atractivo. O Museu da Baleia foi inaugurado com vista a sensibilizar para a defesa desse mamífero em risco de extinção.

“O Caniçal é hoje uma terra que recupera uma mentalidade nova. Tendo sido durante muito tempo o cadafalso das baleias é agora o seu altar”, afirmou, na época, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Martins Júnior. Para o edil, esta era a conquista do sentido ecológico do povo do Caniçal.

Além dos elogios aos cachalotes, o autarca fez questão de prestar homenagem a todos aqueles que contribuíram para a concretização desse espaço. “A obra é dele e do Município anterior que em boa hora, quando viu que a obra seria instalada em Santa Cruz, em terra estranha, soube trazer a iniciativa para o Caniçal”, afirmou Martins Júnior, referindo-se a Jorge Moreira, anterior presidente.

Segundo o secretário regional João Carlos Abreu, o museu que abriu ao público, seria um espaço para reflexão sobre a destruição do meio ambiente, considerando esta uma das mais tristes realidades com que se depara o mundo actual. Por outro lado, “será também o testemunho de uma mudança de mentalidade que se verificou nesta terra”.