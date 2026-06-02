Infantário no Funchal abre averiguação após alegado "excesso verbal" de educadora

O Infantário Auxílio Maternal do Funchal instaurou um processo interno de averiguação na sequência da divulgação de um vídeo que, alegadamente, mostra uma educadora a dirigir-se a crianças em idade pré-escolar de forma considerada inadequada por parte de alguns encarregados de educação.

No vídeo, é possível observar a profissional a dirigir-se a um grupo de crianças num tom que alguns pais consideram desadequado do ponto de vista pedagógico. "Vais levar com uma banana daqui a bocado no olho", é possível ouvir-se numa das partes do vídeo.

Confrontada pelo DIÁRIO, a directora da instituição, Maria da Graça Moniz, confirmou que a direcção do infantário teve conhecimento da alegada existência e circulação do vídeo e garantiu que o caso está a ser analisado "com o devido rigor e sentido de responsabilidade".

"Foi desencadeado um procedimento interno de averiguação, com vista ao apuramento integral dos factos, assegurando o respeito pelos princípios da justiça, imparcialidade e protecção de todos os intervenientes", afirmou.

A responsável sublinhou ainda que o Infantário Auxílio Maternal do Funchal pauta a sua actuação por "elevados padrões pedagógicos, éticos e de respeito pelo desenvolvimento integral da criança", assegurando que a instituição não compactua com quaisquer comportamentos que possam contrariar esses princípios.

"Garantimos que todas as ocorrências são devidamente analisadas e tratadas com a máxima seriedade", acrescentou.

Entretanto, numa comunicação remetida aos encarregados de educação, a que o DIÁRIO teve acesso, a instituição refere o episódio como um alegado caso de "excesso verbal", classificando-o como uma "situação incompreensível".

"Lamentamos profundamente o sucedido. Este tipo de comportamento não reflecte, de forma alguma, os valores, princípios e padrões de conduta que defendemos na nossa instituição", sublinha.