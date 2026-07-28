Veja o vídeo do lançamento do 'Calheta Creativity Village 2027'

A Calheta quer afirmar-se como um dos rostos da criatividade na Madeira e contribuir para a construção de uma "Madeira Criativa". A ambição foi assumida, a 22 de Julho, na apresentação da parceria que fará do concelho a cidade oficial do World Creativity Day Madeira em 2027, numa sessão em que todos os intervenientes defenderam a criatividade como factor de desenvolvimento económico, cultural e social.

Veja um vídeo curto da apresentação.