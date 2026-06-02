'Jackpot' do Euromilhões sobe para 159 milhões de euros

O sorteio do Euromilhões n.º 044/2026, realizado esta terça-feira, 2 de Junho, não teve total vencedores do primeiro prémio, deixando o jackpot para o próximo concurso no valor de 159 milhões de euros.

Apesar de não ter havido totalistas, foram registados quatro segundos prémios, cada um no valor de 204.367,16 euros, e sete terceiros prémios, de 27.293,69 euros. Já o quarto prémio contou com 54 apostas vencedoras, que arrecadaram 1.102,02 euros cada.

Em Portugal 65 apostadores conquistaram o 5.º prémio no valor de 96,83 euros.

A chave vencedora foi composta pelos números 6, 9, 17, 18 e 42 e pelas estrelas 7 e 9.