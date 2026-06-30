Escola Bartolomeu Perestrelo promove viagem educativa a Paris

Entre os dias 29 de Junho e 7 de Julho, um grupo de nove professores, uma assistente técnica e sessenta e dois alunos do 9ºano, da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo participam numa viagem de estudo e cultural a Paris.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa foi organizada pelas professoras Lina Melim, Kelly Freitas e Teresa Quintal, em estreita colaboração com a professora Marta Gomes, Coordenadora das Actividades Extracurriculares, contando, igualmente, com a fundamental participação dos Encarregados de Educação, o apoio do Conselho Executivo e de parcerias essenciais na concretização deste objectivo.

Agradece-se, por isso, a colaboração dessas parcerias, destacando o apoio financeiro dado pelas Juntas de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, de São Roque e do Monte, um contributo importante para as metas delineadas. De facto, a comunidade educativa envolveu-se com dinamismo na preparação desta viagem". Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

Durante a visita, os participantes terão contacto com alguns dos mais emblemáticos monumentos do património arquitetónico, cultural e histórico, como Museu do Louvre, Arco do Triunfo, Torre Eiffel, os Castelos de Chenonceau, Chambord e Cheverny, Montmartre, entre outros, proporcionando vivências que poderão transportar para o contexto escolar. Terão, ainda, a oportunidade de visitar a Disneyland de Paris, Parque Astérix e estádio do PSG.

Por fim, diz que "esta viagem é uma experiência única para os alunos participantes e representa a aquisição de aprendizagens significativas e uma oportunidade de enriquecimento pessoal, permitindo fortalecer as relações interpessoais e a vivência de outro contexto social, cultural e educativo". Pretende, também, "promover a interculturalidade, o espírito de partilha e a educação para os valores e a cidadania".