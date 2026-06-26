Autarquia de Machico promove recolha solidária para a Venezuela

Na sequência dos dois sismos que abalaram, esta quarta-feira, a Venezuela e deixaram um rasto de destruição e perdas humanas, a Câmara Municipal de Machico está a organizar uma campanha de recolha solidária de bens essenciais e medicamentos, com o objectivo de apoiar a população afectada e contribuir para a atenuar as dificuldades causadas por esta tragédia.

A iniciativa será coordenada pelo Gabinete de Apoio Social da Câmara Municipal de Machico, encontrando-se em fase de definição os procedimentos relativos à recolha, acondicionamento e encaminhamento dos bens doados.

Com esta acção, o município manifesta a sua solidariedade e disponibilidade para prestar apoio à população afetada pelos sismos naquele país, que conta com uma grande comunidade lusodescendente.

Eis a lista de bens necessários para a recolha:

* Kits de primeiros socorros

* Compressas, ligaduras e adesivo médico

* Antissépticos

* Luvas descartáveis

* Máscaras

* Soro fisiológico

* Fraldas para bebés e adultos

* Toalhitas húmidas

* Produtos de higiene feminina

* Escovas e pasta de dentes

* Sabão/Gel Duche

* Papas para bebés

* Atum em lata, de abertura fácil

* Sardinhas em lata, de abertura fácil

* Alimentos enlatados, de abertura fácil

* Barras energéticas

* Frutos secos

* Manteiga de amendoim

* Lanternas

* Pilhas

* Rádios de comunicação

* Película aderente

* Fita adesiva de embalagem

* Sacos com fecho hermético

* Etiquetas e marcadores permanentes

* Caixas

Os interessados em obter mais informação devem contactar o Gabinete de Apoio Social do município através dos números 291 102 751 e 910 831 413.