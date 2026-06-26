Autarquia de Machico promove recolha solidária para a Venezuela
Na sequência dos dois sismos que abalaram, esta quarta-feira, a Venezuela e deixaram um rasto de destruição e perdas humanas, a Câmara Municipal de Machico está a organizar uma campanha de recolha solidária de bens essenciais e medicamentos, com o objectivo de apoiar a população afectada e contribuir para a atenuar as dificuldades causadas por esta tragédia.
A iniciativa será coordenada pelo Gabinete de Apoio Social da Câmara Municipal de Machico, encontrando-se em fase de definição os procedimentos relativos à recolha, acondicionamento e encaminhamento dos bens doados.
Com esta acção, o município manifesta a sua solidariedade e disponibilidade para prestar apoio à população afetada pelos sismos naquele país, que conta com uma grande comunidade lusodescendente.
Eis a lista de bens necessários para a recolha:
* Kits de primeiros socorros
* Compressas, ligaduras e adesivo médico
* Antissépticos
* Luvas descartáveis
* Máscaras
* Soro fisiológico
* Fraldas para bebés e adultos
* Toalhitas húmidas
* Produtos de higiene feminina
* Escovas e pasta de dentes
* Sabão/Gel Duche
* Papas para bebés
* Atum em lata, de abertura fácil
* Sardinhas em lata, de abertura fácil
* Alimentos enlatados, de abertura fácil
* Barras energéticas
* Frutos secos
* Manteiga de amendoim
* Lanternas
* Pilhas
* Rádios de comunicação
* Película aderente
* Fita adesiva de embalagem
* Sacos com fecho hermético
* Etiquetas e marcadores permanentes
* Caixas
Os interessados em obter mais informação devem contactar o Gabinete de Apoio Social do município através dos números 291 102 751 e 910 831 413.