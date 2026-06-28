Coma alcoólico foi a única ocorrência grave na Festa de São Pedro

A madrugada deste domingo foi bastante mais tranquila para os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, comparativamente à noite anterior, que marcou o arranque das Festas de São Pedro, na Ribeira Brava.

A corporação que assegurou o dispositivo de prevenção junto à frente-mar da vila foi chamada apenas uma vez para prestar assistência a um jovem em coma alcoólico.

Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada para o serviço de urgência do Centro de Saúde da Ribeira Brava.

Apesar de se terem registado outros casos de consumo excessivo de álcool durante a noite, nenhum exigiu assistência médica ou transporte para uma unidade de saúde.