4.ª reunião do Conselho Eco-Escolas decorreu na Escola da Ponta do Sol

A 4.ª reunião do Conselho Eco‑Escolas na EB1/PE/C decorreu esta terça-feira, 23 de Junho, da Ponta do Sol. O encontro teve como principal objectivo fazer o balanço anual das actividades do Programa Eco‑Escolas e tratar outros assuntos relevantes.

Segundo a nota enviada à imprensa, a reunião reforçou que foram dinamizadas várias actividades integradas no programa Eco‑Escolas, com um forte enfoque na educação ambiental, sustentabilidade e envolvimento da comunidade escolar.

A nota da escola destaca projectos como hortas biológicas, brigada de reciclagem, limpezas de praia, uso de tecnologia para explorar energias renováveis, desafios ABAAE e iniciativas de alimentação saudável.

A escola participou em diversos concursos, incluindo 'Hortas Bio nas Escolas', 'O Mar Começa Aqui', 'Muros com Vida', 'Recreios com Vida', 'Desafio UHU', 'Upcycling - Traga‑Pilhas', 'Ilustrar para Reflorestar', 'Edding Return Box', 'Hino Eco‑Escolas' e 'Poster Eco‑Código'. As actividades envolveram todos os alunos do 1.º CEB, Creche e Pré‑Escolar.

Foi ainda apresentada a carta de desafios ao Município da Ponta do Sol no âmbito do ODS 13 – Acção Climática. A acta refere que “a escola teve uma auditoria ambiental externa no mês de Abril e que a auditoria revelou que a escola está no bom caminho” , estando já a preparar a candidatura ao Galardão Eco‑Escolas.

A reunião terminou com agradecimentos e o apelo à continuidade de práticas ambientais responsáveis.