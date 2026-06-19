Seis empresas agroalimentares madeirenses na SIAL Paris 2026

A Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, vai promover a participação de empresas madeirenses do sector agroalimentar na SIAL Paris 2026, feira internacional que decorre entre 17 e 21 de Outubro, em Paris, com inscrições limitadas a seis participantes e abertas até 23 de Junho.

A iniciativa pretende integrar as empresas num stand conjunto da Invest Madeira, reforçando a internacionalização, a captação de novos clientes e a identificação de oportunidades de negócio junto de compradores internacionais.

A Invest Madeira tem marcado presença activa na SIAL Paris, considerada o maior salão mundial do setor agroalimentar, apoiando a presença de produtores regionais através da comparticipação de grande parte dos custos de participação.

A SIAL Paris 2026 terá lugar no Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, em França, e é apresentada como uma das maiores feiras internacionais da indústria alimentar, reunindo expositores e profissionais de vários mercados.

“A participação na SIAL Paris constitui uma oportunidade estratégica para promover os produtos madeirenses num dos maiores palcos internacionais do setor agroalimentar, potenciando contactos comerciais, novos mercados e maior projeção da oferta regional”, refere Filipa Ferreira, directora Eexecutiva da Invest Madeira.

A SIAL Paris 2026 deverá contar com 8.000 expositores, 295.000 profissionais, estando já 85% do espaço reservado.

A edição de 2026 reforçará ainda a aposta na inovação, com a SIAL Innovation renovada e integrada com a SIAL Taste, mais de 650 startups em destaque, incluindo cerca de 150 na SIAL Start-up, bem como novas áreas de matchmaking com apoio de inteligência artificial, a Meet Match e o Business Lounge, para facilitar reuniões e acelerar oportunidades de negócio.

A SIAL Paris integra a SIAL Network, a maior rede mundial de feiras dedicadas à alimentação e bebidas, com 11 eventos regulares e presença em vários continentes. Trata-se de uma organização que reúne 17.000 expositores e 700.000 profissionais de 205 países, com grande alcance comercial.

As empresas regionais interessadas em participar na SIAL Paris 2026 podem inscrever-se através do formulário disponibilizado pela Invest Madeira (https://forms.gle/yVKgJAKQ1C2pCjgb8) ou contactar o endereço eletrónico [email protected].