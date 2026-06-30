Cafôfo alerta que será preciso ajudar os emigrantes na Venezuela que queiram voltar à Madeira

O deputado Paulo Cafôfo (PS) defendeu, esta amanhã, uma abordagem pragmática e racional na ajuda que deve ser prestada à comunidade portuguesa na sequência dos sismos na Venezuela, defendendo que o Governo da República deve assegurar o repatriamento dos emigrantes que queiram regressar a Portugal e o Governo Regional deve proporcionar condições de integração dos que se queiram estabelecer na Madeira.

O deputado socialista, que foi secretário de Estado das Comunidades e conhece a realidade da Venezuela, descreveu que alguns emigrantes ficaram na condição de sem-abrigo nesta tragédia, pois ficaram sem casa, carro e negócio. “Alguns vão ter de regressar”, reconheceu, sugerindo que o governo português colabore na regularização das pessoas que perderam os seus documentos e providencie condições de acesso ao crédito para quem vai precisar de recomeçar a sua vida.

Cafôfo realçou a rapidez com que o Governo português mobilizou para aquele país sul-americano equipas de primeira intervenção para aquele país e assumiu ter “muitas dúvidas” sobre a situação da equipa que estava a ser preparada na Madeira para o mesmo efeito mas que não chegou a partir.