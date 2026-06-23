Educação Europeia e Internacionalização Educativa em debate na 'Bartolomeu Perestrelo'

A Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo promoveu, ontem, dia 22, a iniciativa “A Educação Europeia e os Desafios da Internacionalização Educativa”, um espaço de reflexão, partilha e debate sobre os desafios contemporâneos da educação europeia, a cidadania, as políticas educativas e o impacto dos programas de mobilidade e cooperação internacional na construção de práticas educativas inclusivas e democráticas.

Em nota remetida à imprensa, foi dito que a sessão de abertura contou com a presença da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, cuja participação conferiu particular relevância institucional ao evento e evidenciou o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas escolas da Região Autónoma da Madeira no domínio da internacionalização educativa.

Também o director regional de Educação, João Costa e Silva reforçou igualmente o compromisso das lideranças educativas regionais com a promoção de experiências internacionais significativas e com a afirmação das escolas madeirenses em redes europeias de cooperação.

O evento contou ainda com a presença de Marina Silva, coordenadora técnica e facilitadora do Programa Erasmus+ para a Região Autónoma da Madeira, evidenciando a importância do acompanhamento técnico e institucional para a qualidade, sustentabilidade e consolidação dos projetos Erasmus+.

O programa integrou um momento cultural de abertura, uma sessão institucional, uma conferência proferida pela professora catedrática Liliana Rodrigues, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira, dedicada ao enquadramento histórico da construção europeia e aos desafios contemporâneos da internacionalização, bem como um painel de discussão com professores e alunos participantes em mobilidades Erasmus+.

Conforme o comunicado da instituição, a moderação do painel e a conferência final estiveram a cargo de Bárbara Pereira, coordenadora Erasmus+ da escola, que apresentou uma reflexão sobre o percurso de internacionalização educativa da instituição e sobre o trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos Erasmus+, com especial destaque para o projeto “For Nature! Find a STEM Solution… For Life” disseminado neste evento.

A iniciativa reforçou a ideia de que a internacionalização educativa ultrapassa a mobilidade, assumindo-se como uma oportunidade de transformação da cultura escolar, de envolvimento da comunidade educativa e de promoção de uma escola mais aberta, inclusiva, democrática e europeia.