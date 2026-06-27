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Casos do dia

Dezena de jovens alcoolizados assistidos na Festa de São Pedro

Bombeiros transportaram todos os casos para as urgências do centro de saúde

Marginal junto à praia da Ribeira Brava
Marginal junto à praia da Ribeira Brava, foto CMRB

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol registaram, na noite da primeira celebração da Festa de São Pedro, cerca de uma dezena de intervenções envolvendo jovens em estado de intoxicação alcoólica.

Todos os casos necessitaram de assistência médica e foram transportados para as urgências do Centro de Saúde local.

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