Dezena de jovens alcoolizados assistidos na Festa de São Pedro
Bombeiros transportaram todos os casos para as urgências do centro de saúde
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol registaram, na noite da primeira celebração da Festa de São Pedro, cerca de uma dezena de intervenções envolvendo jovens em estado de intoxicação alcoólica.
Todos os casos necessitaram de assistência médica e foram transportados para as urgências do Centro de Saúde local.
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