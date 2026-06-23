Casa de Saúde Câmara Pestana promove tertúlia

A Casa de Saúde Câmara Pestana vai realizar a tertúlia “Conversas com Histórias, Três Olhares…”, no próximo dia 25 de Junho, entre as 14h30 e as 16h30, no Auditório da Instituição.

Promovido pelo Núcleo Dinamizador da Identidade Hospitaleira, o evento pretende proporcionar uma reflexão enriquecedora sobre os Fundadores das Irmãs Hospitaleiras, através da perspectiva de três convidados: José Manuel Rodrigues, Padre José Luís Rodrigues e Vilma Passos.

Num formato de conversa e partilha de ideias, os convidados abordarão as dimensões humana, espiritual e histórica de Bento Menni, Maria Josefa Recio e Maria Angustias Gimenez, fundadores da Congregação das Irmãs Hospitaleiras, que, em 1881, criaram uma resposta inovadora na área da saúde mental, dirigida às mulheres com doença mental.

A iniciativa pretende oferecer uma leitura renovada da vida, da obra e da mensagem dos Fundadores para os desafios do mundo atual, valorizando o olhar de pessoas externas à Instituição.

A participação é gratuita e a tertúlia encontra-se aberta a todos os interessados. As inscrições devem ser efectuadas através do endereço electrónico: [email protected].