Parlamento aprova deslocações do PR a Barcelona e Paris

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, deslocações do Presidente da República a Barcelona, para estar presente numa homenagem ao arquiteto Souto Moura, e a Paris, para um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Em carta enviada à Assembleia da República, António José Seguro refere que prevê deslocar-se, entre 30 de junho e 01 de julho, a Barcelona, para estar presente na cerimónia de entrega da Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos 2026 ao arquiteto Eduardo Souto Moura, e a Paris, para um encontro com o seu homólogo francês.

O encontro com Emmanuel Macron esteve previsto para o início de maio -- e seria a sua segunda deslocação ao estrangeiro --, mas foi adiado por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes, informou na altura fonte oficial da Presidência da República.

António José Seguro vai estar a partir de hoje e até domingo em Miami, para assistir ao jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Colômbia, o terceiro da fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2026, a convite do presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino.

Antes desta deslocação aos Estados Unidos da América, fez quatro visitas ao estrangeiro enquanto chefe de Estado: a Espanha, primeiro país que visitou, a Itália, onde já esteve duas vezes, e ao Luxemburgo.

Cerca de mês e meio depois de ter tomado posse como Presidente da República, em 09 de março, António José Seguro deslocou-se a Madrid, onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Depois, no início de maio, esteve em Itália, para uma cerimónia comemorativa do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e reuniu-se em Roma com o Presidente Sergio Mattarella.

No início de junho, esteve no Luxemburgo, numa visita oficial para comemorar o Dia de Portugal, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a qual foi recebido pelos grão-duques Guilherme V e Stéphanie.

A meio de junho, António José Seguro voltou a Itália, para participar no 19.º Encontro da Cotec Europa, em Veneza, onde esteve novamente com o Presidente italiano e com o Rei de Espanha.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.