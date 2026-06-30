Funchal lidera procura estrangeira por habitação em Portugal

O Funchal destaca-se como uma das cidades portuguesas onde a procura de habitação por parte de estrangeiros tem maior expressão, tanto na compra como no arrendamento, segundo dados recentes do portal imobiliário Idealista/data relativos a Maio de 2026.

Na capital madeirense, a procura internacional por casas à venda representa cerca de 22% do total de visitas aos anúncios, colocando o Funchal no topo do ranking nacional, em igualdade com outras cidades insulares como Ponta Delgada. No caso específico da Madeira, o Reino Unido surge como o principal país de origem desta procura, seguido da Alemanha e dos Estados Unidos.

Os dados revelam ainda que o interesse estrangeiro no mercado imobiliário madeirense continua a ser impulsionado por factores como a segurança, qualidade de vida, clima ameno e localização estratégica do arquipélago, reforçando a atractividade da região para investimento e residência.

Já no mercado de arrendamento, o Funchal regista também uma presença relevante de procura internacional, embora com menor peso face à compra de habitação. Neste segmento, a Alemanha lidera as pesquisas, seguida de mercados como o Canadá e os Estados Unidos.

De acordo com o idealista, a procura de habitação em Portugal continua a ser maioritariamente realizada a partir do próprio país, mas as capitais insulares - como o Funchal e Ponta Delgada - mantêm-se como os principais polos de atração de interesse externo, reflectindo o posicionamento das regiões autónomas no mercado imobiliário nacional.