Feriado de 24 de Junho obriga a alterações nos serviços da ARM no Porto Santo

Em Virtude do feriado de 24 de Junho, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que vão existir alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM no Porto Santo.

Assim, nesse dia, na Ilha Dourada, a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quarta-feira, será efectuada no próprio dia, com início às 7h.

Relativamente à recepção de resíduos, informa que, no feriado, o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará encerrado.