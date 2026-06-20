Criança de 3 anos trancada na casa de banho mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados na tarde de hoje para uma ocorrência de abertura de porta numa residência situada no Caminho da Noia, em Machico.

Segundo apurou o DIÁRIO, uma criança de 3 anos terá ficado fechada no interior da casa de banho da habitação, não conseguindo abrir a porta pelos próprios meios. Para o local foram destacados dois operacionais da corporação, que procederam à abertura da porta e ao acesso ao interior da divisão.

A ocorrência foi rapidamente resolvida.