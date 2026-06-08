Serviços da ARM com alterações devido ao feriado de 10 de Junho

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha de resíduos e recepção de resíduos nas instalações da ARM no feriado do dia 10 de Junho (quarta-feira).

RECOLHA DE RESÍDUOS:

Santana:

A recolha de resíduos de embalão habitual à quarta-feira (10 de Junho) será antecipada para terça-feira (9 de Junho);

Porto Santo:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à quarta-feira (10 de Junho) será adiada para quinta-feira (11 de Junho).

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, informa que no feriado do dia 10 de Junho, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas rececionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 08h às 15h30, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS), estarão encerrados.

A ARM "agradece a compreensão e colaboração de todos".