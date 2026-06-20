Chave do Totoloto pode desbloquear 'super' Jackpot

Já são conhecidos os números que compõem a chave do Totoloto do sorteio n.º 049/2026 deste sábado, 20 de Junho de 2026.

Assim, da tômbola saíram estes números: 6 - 16 - 22 - 36 - 38 e o 'número da sorte, o 4.

Com esta chave, o apostador poderá arrecadar o 'super' Jackpot que se tem acumulado há vários meses e que, de acordo com a Santa Casa, já teria ascendido neste sorteio aos 12,8 milhões de euros para o 1.º prémio.

Caso seja o vencedor, ficará abastado na mesma, mesmo que o Estado leve 20% de imposto do selo (aplicado a todos os prémios acima dos 5 mil euros), o que significa que ficaria ainda com 10,24 milhões de euros.