Morreu escritor, advogado e ex-deputado socialista Joaquim Sarmento

O escritor, advogado e ex-deputado socialista Joaquim Sarmento morreu hoje aos 74 anos em Resende, no distrito de Viseu, onde residia, disse à agência Lusa fonte da família.

Autor de "Fragmentos e paixões" e "Retalhos de silêncio - Diário de um deputado", Joaquim Sarmento fez carreira política nas fileiras do PS, tendo sido eleito deputado à Assembleia da República, pelo distrito de Viseu, em dois mandatos, que cumpriu de 1995 a 2002.

Joaquim Sebastião Sarmento da Fonseca Almeida nasceu em Lamego, em 1952.

Foi presidente da Assembleia Municipal de Lamego, de janeiro de 1998 a dezembro de 2001, vice-presidente da câmara desta cidade, entre 1993 e 1997, e as de vereador da Cultura de 2001 a 2005.

De acordo com fonte da família, as cerimónias fúnebres de Joaquim Sarmento realizam-se no domingo, em Lamego, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, com missa às 11:00, seguida de funeral para o Cemitério da Cruz Alta.