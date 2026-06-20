Mayra Santos prestes a chegar ao Porto Santo

A nadadora de águas abertas Mayra Santos encontra-se a terminar o desafio que se propôs, nadar da Madeira ao Porto Santo.

Um feito inédito, efectivamente nunca antes superado por alguém, uma vez que nadou com a corrente e num local muito difícil de passar que foi na 'travessa' entre as duas ilhas maiores do arquipélago.

Mayra Santos juntará esta travessia a outras que tem realizado nos últimos anos.