Mayra Santos prestes a chegar ao Porto Santo
A nadadora de águas abertas Mayra Santos encontra-se a terminar o desafio que se propôs, nadar da Madeira ao Porto Santo.
Um feito inédito, efectivamente nunca antes superado por alguém, uma vez que nadou com a corrente e num local muito difícil de passar que foi na 'travessa' entre as duas ilhas maiores do arquipélago.
Mayra Santos voltará a fazer a 'travessa', mas agora da Madeira ao Porto Santo
Seis anos depois, a nadadora regressa ao mar para tentar o mais improvável dos desafios
Mayra Santos juntará esta travessia a outras que tem realizado nos últimos anos.