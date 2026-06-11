Porto Santo Line abre viagens extraordinárias no dia 28 de Junho

A Porto Santo Line informou, esta tarde, que irá disponibilizar viagens extraordinárias no dia 28 de Junho de 2026, procurando, desta forma, oferecer mais alternativas aos seus Passageiros e incentivar a procura pela ilha do Porto Santo durante o fim-de-semana de São João.

Assim, os horários previstos para esse dia serão os seguintes: Funchal – Porto Santo às 08h00 e às 16h00 (viagem extraordinária) e Porto Santo – Funchal às 12h00 (viagem extraordinária) e às 20h00.

Para mais informações, os interessados poderão contactar a Porto Santo Line através do telefone (+351) 291 210 300, do WhatsApp (+351) 962 025 500 ou do e-mail [email protected].

O atendimento está disponível de segunda-feira a domingo, entre as 9h00 e as 19h00, encontrando-se encerrado em dias feriados, aponta ainda o operador.