Albuquerque interrompe intervenção de Bugalho: "Aqui não há estrelas"

O presidente da Mesa do Congresso do PSD, Miguel Albuquerque, interveio este sábado para travar o eurodeputado Sebastião Bugalho durante o seu discurso no Congresso Social-Democrata, em Anadia, distrito de Aveiro, após este ter ultrapassado o tempo regulamentar.

“Já passou o seu tempo [de intervenção], aqui não há estrelas”, afirmou Miguel Albuquerque, numa advertência directa ao eurodeputado, que prosseguia uma intervenção centrada na posição política do PSD face ao Chega e ao Partido Socialista.

Albuquerque não deverá continuar como presidente da Mesa do Congresso O líder do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não deverá continuar como presidente da Mesa do Congresso, disse o próprio à entrada para a reunião magna do partido, onde também pediu ao executivo para se concentrar no futuro.

A reacção de Sebastião Bugalho foi imediata. “Aqui não há estrelas senhor presidente, porque somos sete lá em Bruxelas”, respondeu, numa referência ao número de eurodeputados social-democratas.

Na sua intervenção, o jovem eurodeputado do PSD começou por fazer uma proposta: Tal como acontece com cada Estado-membro na União Europeia, também cada município deve poder candidatar-se a acolher entidades públicas no seu território.

"É essa visão de igualdade entre regiões que o PSD representa - É essa visão da qual não abdicamos", acentuou.

Do ponto de vista político, a intervenção de Sebastião Bugalho destinou-se sobretudo a traçar uma linha de demarcação clara entre o PSD perante o Chega e o PS.

"Tal como aqui, em território nacional, também na Europa sofremos ataques idênticos: Para a extrema-direita somos socialistas, para os socialistas somos de extrema-direita, é sempre a mesma coisa", disse.

Neste contexto, deixou uma pergunta: "O que tem o PSD a ver com um partido que, quando a Europa decidiu homenagear Aníbal Cavaco Silva, boicotou a cerimónia?"

"Um partido chamado Chega que saiu do Parlamento Europeu quando foi homenageado um chefe de Estado português? O que tem o PSD a ver com isso? Nada", frisou.

Sebastião Bugalho visou também o Chega quando sustentou que o partido europeu de André Ventura considerou que a Europa não tinha crescimento económico porque começou a apoiar a Ucrânia após a invasão da Rússia.

Já em relação ao Partido Socialista Europeu, Sebastião Bugalho referiu que "está há nove meses para saudar a vencedora do Nobel da Paz", Maria Corina Machado.

Depois, concluiu: "É tempo de o PSD ganhar umas eleições europeias - e em 2029 nós vamos fazê-lo".

Em Portugal, "não sabemos quando é que vão ser as próximas eleições legislativas -- e não sabemos porque não depende de nós. Mas eu tenho uma certeza: Com Luís Montenegro vamos ganhá-las", declarou, recebendo muitas palmas dos congressistas.

Antes, numa breve nota sobre a atual situação política, o ex-jornalista observou que na sondagem das urnas, "aquela que conta, o PSD mereceu a confiança dos portugueses nas últimas duas vezes que foi a votos".

Deixou então um aviso: "Quando há uma maioria que se esquece dessa realidade, é preciso dizer-lhe que há uma maioria maior que não tem medo de relembrar isso", acrescentou, numa discurso em que falou sobre alguns dos principais eixos da atuação dos eurodeputados sociais-democratas em Bruxelas.

"Não é o trabalho mais difundido do mundo, mas ele está lá", advogou.

A seguir, Sebastião Bugalho falou sobre ação do PSD em Bruxelas em domínios como a inteligência artificial - sobretudo na perspetiva de combate a abusos em relação a crianças ou cidadãos mais desprotegidos -, mas também em assuntos como a necessidade de investimento em defesa ou sobre os fundos europeus em matérias de coesão ou apoio à agricultura.