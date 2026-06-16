2.ª Edição dos UMa Science Days entre os dias 24 e 27 de Junho

A Universidade da Madeira (UMa) realiza, entre os dias 24 e 27 de junho de 2026, a segunda edição dos UMa Science Days, subordinada ao tema “Valorização do conhecimento, transferência de tecnologia e humanidades digitais”.

A sessão de abertura terá lugar no dia 24 de junho, às 09h30, no Auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, reunindo investigadores, estudantes, representantes do tecido empresarial e a comunidade em geral. O evento é aberto ao público em geral que pode fazer a sua inscrição através do link https://mariadocarmodacama.wixsite.com/sciencedays/registration.

Esta segunda edição, conforme nota à imprensa, reafirma o compromisso da UMa com a valorização da investigação científica e a promoção da cultura científica na Região, destacando a importância da interação entre o desenvolvimento do conhecimento, a sua valorização socioeconómica e novas formas de o veicular através de meios digitais.

Ao longo dos quatro dias, os participantes terão a oportunidade de visitar uma exposição científica, onde serão apresentadas experiências, jogos interativos, modelos, protótipos e outras atividades de divulgação científica.

O programa contará ainda com um conjunto de lições plenárias de elevado impacto científico, proferidas por um painel de conferencistas de reconhecido mérito nacional e internacional, que partilharão perspetivas e experiências nas suas áreas de especialização.

O programa integrará igualmente uma sessão de brainstorming dedicada à interação com o tecido empresarial regional, promovendo o diálogo entre o meio académico e o setor produtivo, com vista à identificação de oportunidades de colaboração, transferência de conhecimento e desenvolvimento de projetos de inovação aplicada que respondam aos desafios e necessidades da economia regional