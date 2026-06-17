Despiste no Porto Santo apenas com danos materiais
Ocorreu esta manhã um despiste automóvel no Porto Santo, mais precisamente na Rampa da Fontinha, do qual terá resultado apenas danos materiais.
Segundo pudemos apurar o único ocupante do veículo saiu ileso, mas a viatura sofreu danos que serão avultados.
No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, bem como a PSP a tomar conta da ocorrência.
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