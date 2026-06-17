Expo Porto Santo é daqui a um mês

O Porto Santo está a um mês de receber mais uma edição da Expo Porto Santo, que se realiza de 17 a 26 de Julho, no Pavilhão Multiusos.

José António Castro, responsável máximo do evento, garantiu que a organização está concluída: "Já está tudo pronto, todos os contactos feitos, mas é no dia da abertura que se vê a primeira reacção dos expositores e do público".

Segundo o organizador, a edição de 2026 contará com uma oferta diversificada: "A Expo vai ter expositores regionais, nacionais e locais. Vamos ter cultura, artesanato e uma série de microempresas da ilha dourada, que serão as grandes protagonistas desta edição".

Em matéria de conferências, José António Castro adiantou que, a 18 de Julho, estará presente o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, bem como o presidente da Confederação das Pequenas e Médias Empresas, numa sessão subordinada ao tema 'Porto Santo: Micro e Médias Empresas e a Realidade Local'.

No dia 19 realizar-se-á uma outra conferência em parceria com a Força Aérea Portuguesa, sob o tema 'Força Aérea: Planos de Voo e Espaço'. "Vamos debater o papel da Força Aérea na Região Autónoma da Madeira", explicou José António Castro ao DIÁRIO.

A cerimónia de abertura, marcada para o dia 17 de Julho, será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Ao longo da semana, o certame receberá ainda visitas oficiais de vários secretários regionais.

Quanto à dimensão do evento, José António Castro revelou que esta edição contará com "114 stands para mais de 50 empresas", acrescentando com satisfação: "Não há mais espaço disponível, está tudo ocupado e temos até empresas em lista de espera. Não podemos dar um passo maior do que a perna".

"Este evento é já um marco no Porto Santo e uma imagem fiel do tecido empresarial da ilha, sempre com o apoio da Câmara Municipal e do Governo Regional", concluiu José António Castro.