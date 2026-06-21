Câmara de Santa Cruz apela a uso adequado do varadim da Praia das Palmeiras

A Câmara Municipal de Santa Cruz esclareceu que a instabilidade registada no varadim instalado na piscina da Praia das Palmeiras resulta da utilização incorrecta daquela estrutura, apelando ao seu uso adequado por parte dos utilizadores.

Numa informação divulgada nas redes sociais do município, a autarquia explica que o equipamento foi concebido para apoiar a entrada e saída de pessoas com mobilidade reduzida, não devendo ser utilizado como escorrega nem como apoio para mergulhos.

Apesar disso, a Câmara Municipal garante que irá reforçar a estrutura, embora sublinhe que a sua utilização deverá continuar a respeitar a finalidade para a qual foi instalada.

O esclarecimento surge poucos dias depois da apresentação da primeira fase das obras de remodelação da Praia das Palmeiras, intervenção que incluiu melhorias na piscina, nomeadamente a instalação de uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, nova iluminação, sistema de bombagem e limpeza, bem como uma intervenção artística no fundo do tanque. O investimento desta fase ascendeu a 473 mil euros.

Praia da Palmeiras com nova imagem Foi esta sexta-feira, 19 de Junho, apresentada a primeira fase da remodelação e melhoramento da Praia das Palmeiras em Santa Cruz, e que, nas fases seguintes, compreenderá a reabilitação de toda a frente mar da sede do concelho, incluindo a regeneração dos icónicos pontões que se encontram bastante degradados. Esta primeira fase representou um investimento de 473 mil euros.

A autarquia aproveita ainda para sensibilizar os utilizadores para a necessidade de preservar os equipamentos públicos, de forma a garantir condições de segurança e acessibilidade para todos.