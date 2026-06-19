Praia da Palmeiras com nova imagem

Foi esta sexta-feira, 19 de Junho, apresentada a primeira fase da remodelação e melhoramento da Praia das Palmeiras em Santa Cruz, e que, nas fases seguintes, compreenderá a reabilitação de toda a frente mar da sede do concelho, incluindo a regeneração dos icónicos pontões que se encontram bastante degradados. Esta primeira fase representou um investimento de 473 mil euros.

A autarquia de Santa Cruz refere, em nota enviada, que o grande destaque vai para as alterações à piscina, tendo sido reajustada a altura, incluída iluminação, um novo sistema de bombagem e limpeza, uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a piscina tem uma nova pintura com uma intervenção da artista plástica Cristiana Sousa.

Esta fase também incluiu a melhoria de parte do pavimento e a criação de vestiários e inclusão de maus duches.

A presidente Élia Ascensão realçou que esta primeira fase faz parte de um plano integrado de reabilitação da frente-mar, a qual incluirá a reabilitação dos três pontões.

A autarca anunciou, ainda, que já está a ser delineado um plano para a melhorar o acesso e o usufruto do poço dos Reis Magos no Caniço.

A autarca mencionou ainda o reforço da área de praia vigiada. Além de presença de banhistas na Praia das Palmeiras e na Praia dos Reis Magos, foi implementado mais um posto de vigilância a banhistas na Praia de São Fernando, em frente ao Hotel Vila Galé.

"Este reforço, feito no âmbito do Plano Integrado de Assistência a Banhistas, representou um aumento do investimento, que agora se cifra nos 90 mil euros", informa a nota.