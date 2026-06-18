Turistas 'apanhados' a contornar vedação no Fanal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de visitantes, entre os quais uma criança, a passar por baixo de uma vedação instalada numa área protegida do Fanal, no concelho do Porto Moniz, gerando uma onda de indignação.

Nas imagens, os visitantes contornam a barreira de arame colocada para proteger o ecossistema local, numa zona integrada na Floresta Laurissilva da Madeira, classificada como Património Mundial da UNESCO.

O vídeo foi gravado junto a uma estrada onde se encontrava estacionada uma viatura de animação turística. As circunstâncias da ocorrência e a data exacta da gravação ainda estão a ser apuradas.

Na sequência da divulgação das imagens, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) confirmou que procedeu à reparação e reposição da vedação danificada. A entidade voltou a apelar ao respeito pela sinalização e pelas barreiras de protecção, recordando que estas estruturas são essenciais para a regeneração da flora endémica, o controlo do gado e a preservação daquele espaço natural.

O episódio voltou a suscitar críticas nas redes sociais e reabriu o debate sobre a necessidade de reforçar a fiscalização e sensibilização dos visitantes nas zonas ambientalmente mais sensíveis da Madeira.