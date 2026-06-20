CDS-PP Caniçal saúda obra de ligação à Palmeira e à ribeira

O CDS-PP Caniçal manifestou hoje a sua satisfação com o arranque das obras de ligação da Estrada da Palmeira e de canalização da ribeira, uma intervenção que o partido tem defendido ao longo dos anos como uma necessidade urgente para a freguesia.

Em comunicado, a estrutura local do partido sublinha que esta sempre foi "uma reivindicação justa, sustentada nas necessidades reais dos moradores e no desenvolvimento equilibrado da freguesia", recordando que ao longo dos anos tem alertado para a importância de melhorar as acessibilidades na zona e de garantir maior segurança às famílias e aos seus bens.

Para o CDS-PP Caniçal, o início desta empreitada representa o cumprimento de uma promessa há muito esperada. O partido classifica-a como "uma obra estruturante para o Caniçal", que contribuirá para uma melhor mobilidade, para a valorização urbanística da área envolvente e para o reforço da proteção das populações.

"O mais importante é que os compromissos assumidos com a população sejam concretizados. Esta obra demonstra que a persistência das reivindicações e a defesa dos interesses da freguesia acabam por dar frutos", refere o partido em comunicado.

O CDS-PP Caniçal garantiu ainda que continuará a acompanhar de perto o desenvolvimento dos trabalhos, mantendo-se "fiel ao seu compromisso de representar as preocupações e aspirações da população" e a defender os investimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos caniçalenses.