Verão arranca com calor em toda a Madeira

Este primeiro dia do Verão de 2026 começou com temperaturas 'quentes' em toda a Região Autónoma da Madeira. Até às 14 horas, correspondentes ao meio-dia solar, todas as estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registavam temperaturas máximas superiores a 20 ºC.

O destaque vai para o Porto Moniz, que volta a ser o local mais quente da Região, com uma temperatura máxima de 27,2 ºC. O valor registado até a última hora fica apenas uma décima abaixo dos 27,3 ºC registados ontem, sábado.

No extremo oposto, a temperatura máxima mais baixa até este início de tarde foi observada no Pico Alto, onde os termómetros atingiram os 21,2 ºC.

Os dados confirmam um arranque de Verão com temperaturas elevadas e homogéneas em toda a Madeira, num domingo marcado por tempo estável e céu pouco nublado a Leste e costa Norte da Região.