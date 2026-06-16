PSD/CDS-PP Santa Cruz contraria declarações de autarca

Os deputados municipais da coligação PSD/CDS-PP de Santa Cruz manifestam, em comunicado de imprensa, o seu firme repúdio face às declarações da presidente da Câmara Municipal, Élia Ascensão, ontem, ao afirmar que “o PSD não fez nada em quase quatro décadas” na governação do concelho.

“Estas afirmações são falsas e podem ser contraditas por factos públicos e pelo próprio conteúdo da Proposta n.º 109/2026 agora aprovada pelo executivo municipal”, dizem, apontando, por exemplo, que, entre 2001 e 2011, Santa Cruz registou o maior crescimento populacional do país (+44,7%), um desenvolvimento que não é compatível com a ideia de “não ter sido feito nada”.

Lembram também que desde 2013/14 até ao presente mandato, a receita municipal mais do que duplicou (de cerca de 16 M€ para mais de 35 M€) e o saldo de gerência atingiu 15,7 M€. A dívida total reduziu-se para cerca de 15 M€. Estes números demonstram capacidade financeira para investimentos sociais estruturantes - incluindo habitação - e por isso recusam a narrativa de que “a dívida impediu o investimento”.

O Grupo Municipal PSD/CDS-PP considera que as famílias de Santa Cruz não precisam de narrativas sobre o passado; precisam de casas e de respostas concretas e urgentes. “Os deputados municipais eleitos pela coligação Mais Santa Cruz continuarão a fiscalizar, a apresentar propostas e a defender políticas públicas que transformem a disponibilidade financeira do município em soluções reais para quem não tem casa ou vive em condições de insegurança habitacional”.