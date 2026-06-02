José Carlos Gonçalves assinala centésimo aniversário de munícipe

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves, visitou Augusta dos Santos Caldeira, residente no sítio da Igreja, na freguesia da Boaventura, por ocasião do seu centésimo aniversário. A visita assinalou uma data rara e simbólica, marcada pelo reconhecimento a uma munícipe que representa a longevidade, a perseverança e a memória viva da comunidade local.

Augusta Caldeira completou 100 anos num momento de proximidade, rodeada pelo carinho da família e com a presença do autarca, que fez questão de assinalar a efeméride em nome do Município.

Para a Câmara Municipal de São Vicente, esta foi também uma oportunidade para valorizar o papel da população sénior na preservação da identidade e das tradições do concelho. As vivências de Augusta Caldeira atravessam várias gerações e ajudam a contar parte da história da Boaventura.

A autarquia sublinha que estes momentos de contacto directo com os munícipes reforçam a importância de uma governação próxima, atenta às pessoas e à valorização daqueles que, ao longo da vida, contribuíram para a construção da comunidade.