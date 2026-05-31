Vídeo assinala o Dia Internacional das Famílias de Acolhimento

O Instituto de Segurança Social da Madeira lançou um vídeo que pretende assinalar o Dia Internacional das Famílias de Acolhimento. Esta data é assinala com uma nova campanha que visa aumentar o número de famílias que possam garantir o apoio a crianças e jovens que precisam de um suporte familiar garantido por terceiros.

A campanha, que pode conhecer na edição impresso do DIÁRIO desde domingo, tem como padrinhos João Rodrigues e Vânia Fernandes.