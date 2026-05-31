Câmara Municipal do Funchal assinala Semana do Ambiente

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala a Semana do Ambiente com um conjunto de iniciativas de sensibilização ambiental dirigidas à comunidade.

O programa desta segunda-feira arranca às 9 horas, com os alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva a promoverem uma acção de recolha de beatas na Praça do Município e na Praça do Mar. Os resíduos recolhidos serão posteriormente utilizados na construção da exposição ‘O Monstro das Beatas’, patente no Fórum Madeira.

A iniciativa contempla ainda a instalação de cinzeiros nas paragens de autocarro da Avenida do Mar, numa acção que pretende sensibilizar a população para a correcta deposição deste tipo de resíduos e para a preservação do espaço público.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 1 de Junho:

09h00: Micaela Freitas participa na sessão de abertura do IV Seminário – Nascer, Crescer e Ser Feliz, promovido pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa), no auditório da Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas;

09h00 - 13h00: Câmara de Lobos celebra Dia Mundial da Criança com várias actividades para escolas do pré-escolar e 1.º ciclo, no Estádio Municipal de Câmara de Lobos;

10h00: O representante da República recebe em audiência a Associação Notas e Sinfonias Atlântica, no Palácio de São Lourenço;

10h00 - 12h30: Sessão pública de apresentação do Projecto-Piloto de Soluções Baseadas na Natureza (NBS) – Corredor Ribeirinho de Machico, no Fórum Machico;

12h30: Micaela Freitas marca presença na cerimónia de apresentação dos Manuais ‘Alimentação no primeiro ano de vida’ para pais e profissionais, na Sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

11h30: Iniciativa do JPP com Patrícia Spínola, junto à entrada da promenade do Lido;

14h00: 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na ALM;

14h00: Deputado do Chega, Hugo Nunes, presta declarações à comunicação social, no entreposto frigorífico do Caniçal;

14h30: Rubina Leal preside à Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira | Sala das Comissões;

14h30: Paula Margarido preside à cerimónia de assinatura de um protocolo com a Associação Portuguesa de Gestão e Administração de Condomínios, no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude;

16h00: O representante da República recebe em audiência o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Ricardo Tavares, no Palácio de São Lourenço;

18h00: Nuno Maciel preside à sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) - Ponta do Sol, no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, Dia Mundial da Ortóptica, Dia Mundial do Hipoparatireoidismo, Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça e Dia Mundial do Leite:

1295 - D. Dinis concede foral a Salvaterra de Magos.

1510 - D. Manuel I concede foral à Covilhã.

1764 - É criada a Manufatura da Cutelaria de Lisboa.

1865 - É fundada a Companhia União Fabril para a produção e comércio de tabaco, sabão e sabonetes, velas de estearina, óleo de purgueira e outros produtos químicos.

1890 -- Morre, aos 65 anos, o escritor Camilo Castelo Branco, em São Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão.

1917 -- É fundado o Conservatório de Música do Porto.

1925 -- Inauguração da ponte ferroviária de Alcácer do Sal. O traçado previsto da linha do Vale do Sado fica concluído.

1926 -- Nasce Marilyn Monroe, atriz norte-americana, com o nome Norma Jeane Mortensen.

1928 -- Entra em vigor em Portugal o Código da Estrada, aprovado pelo decreto nº. 15:536 de 14 de abril de 1928, e publicado no Diário do Governo em 31 de maio de 1928, com as disposições gerais aplicáveis aos peões, aos animais de tiro, de carga ou montados e a todos os veículos que transitem pelas vias públicas, com a obrigatoriedade de circular pela direita das estradas, ruas ou caminhos, deixando livre a esquerda. Até aqui a circulação fazia-se pela esquerda como na Grã-Bretanha.

1936 -- Estreia o filme português "O trevo de 4 folhas", com Beatriz Costa, Nascimento Fernandes e o ator brasileiro Procópio Ferreira. Este filme realizado por Chianca de Garcia e com argumento adaptado da obra de Tomás Ribeiro Colaço é classificado como "filme perdido" não tendo chegado aos nossos dias qualquer cópia ou negativo.

1942 - II Guerra Mundial. As forças nazis impõem o uso da estrela amarela a todos os cidadãos judeus das nações ocupadas.

1944 -- O ditador Oliveira Salazar suspende as exportações de volfrâmio para a Alemanha nazi, que mantinha desde os anos de 1930.

1946 -- É proclamada a República da Cochinchina.

1948 -- Morre, com 80 anos, o compositor e pianista português José Vianna da Motta, um dos últimos alunos de Franz Liszt, impulsionador da modernidade da música portuguesa na viragem do século XIX para o século XX.

1958 -- Charles De Gaulle aceita regressar à chefia do Governo francês, com a atribuição de poderes excecionais durante seis meses, para responder aos conflitos na Argélia e na Indochina. De Gaulle abre caminho à IV República Francesa com a proposta de referendo de uma nova Constituição.

1961 -- Eusébio estreia-se oficialmente pelo Benfica com um golo e um penálti falhado em Setúbal para a Taça de Portugal.

1962 - O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Amílcar Cabral, apresenta o relatório "O Nosso Povo, o Governo Português e a ONU" na Comissão das Nações Unidas para os territórios africanos administrados por Portugal.

1963 - O secretário de Estado da Guerra britânico, John Profumo, renuncia ao cargo, depois de descoberta a ligação a uma "callgirl", próxima de adido militar soviético em Londres.

1967 -- Lançamento de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles.

1968 -- Morre, com 87 anos, a autora e pedagoga norte-americana Helen Keller, precursora do ensino para cegos e surdos.

1973 - Membros do quadro permanente das Forças Armadas, como Ramalho Eanes, Hugo dos Santos e Vasco Lourenço, denunciam a exclusão dos oficiais que contestam a guerra no I Congresso dos Combatentes do Ultramar.

1980 -- Lançamento do canal de televisão norte-americana por cabo CNN, Cable News Network, Inc.

1987 -- O Instituto Português de Oncologia realiza o primeiro transplante terapêutico da medula em Portugal.

- A praia do Tamariz, no Estoril, é a primeira praia portuguesa a receber a Bandeira Azul.

1988 -- Entra em vigor o Tratado entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a Eliminação de Seus Mísseis de Alcance Intermediário e Curto.

1989 -- A Assembleia da República aprova, com maioria qualificada, a segunda revisão da Constituição da República Portuguesa.

1990 -- O Presidente dos Estados Unidos George Bush e o líder soviético Mikhail Gorbatchev assinam os acordos para o controlo de armamento e a eliminação das armas químicas.

1992 -- Em referendo, os dinamarqueses dizem "não" ao Tratado de Maastricht.

1995 -- Encerra a primeira fase da reprivatização da Portugal Telecom. A operadora passa a incorporar a operadora internacional Marconi.

1996 - O Partido Cívico Democrático (ODS, Conservador), liderado por Vaclav Havel, vence as eleições legislativas na República Checa.

1998 -- É fundado o Banco Central Europeu com a adesão dos onze estados membros que tinham cumprido as condições necessárias para adotarem a moeda única em 1 de Janeiro de 1999: Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e Finlândia.

- O Futebol Clube do Porto coloca as primeiras ações da SAD na Bolsa de Valores de Lisboa.

1999 - Nelson Mandela termina o mandato na Presidência da África do Sul, sucedendo-lhe Thabo Mbeki, de 56 anos.

2001 - A família real do Nepal -- rei Birendra, rainha Aishwarya e outros sete membros -- é morta pelo príncipe herdeiro Dipendra, que se suicida.

2002 - Entra em vigor, na República Checa, a primeira legislação mundial para o combate à "poluição luminosa".

2003 - Fecham as comportas do muro da barragem das Três Gargantas do Rio Yangtsé em Sandouping, na província de Hubei (centro), na China, a maior barragem do mundo.

2004 -- A proposta de lei para a criminalização do aborto "por dilatação e extração", apresentada pela administração do Presidente, George W. Bush, é declarada inconstitucional por um tribunal do estado da Califórnia.

-- Toma posse o Governo interino do Iraque, presidido por Iyad Allawi.

2005 -- A Assembleia da República aprova a proposta de revisão da Constituição para permitir o referendo ao Tratado Constitucional Europeu em simultâneo com as eleições autárquicas.

- Os eleitores holandeses rejeitam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 61,6 por cento dos votos.

- O Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2005 é atribuído ao Instituto Camões.

2006 -- Apresentação do Plano Nacional de Leitura pelos ministros da Educação, Cultura e Assuntos Parlamentares, Maria de Lurdes Rodrigues, Isabel Pires de Lima e Augusto Santos Silva, respetivamente.

- Demissão dos ministros do Interior Rogério Lobato e da Defesa Roque Rodrigues de Timor-Leste, no dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) contabiliza 105 mil deslocados pela crise no país. O Presidente timorense, Xanana Gusmão, apela à paz e à unidade nacional.

- Morre, aos 61 anos, a cantora espanhola Rocío Jurado.

2007 - Entra em vigor a Lei da Segurança Social com novas regras para o cálculo das pensões, entre as quais uma fórmula de cálculo que tem em conta toda a carreira contributiva e o aumento da penalização para as reformas antecipadas.

- O governo aprova o novo Código dos Contratos Públicos, que reforça os mecanismos de compensação de controlo financeiro e dos deveres especiais de informação do Sector Empresarial do Estado e das empresas públicas, e o novo regime jurídico do património imobiliário público.

- O atirador olímpico João Costa, já qualificado para os Jogos de Pequim2008, vence, pelo segundo ano consecutivo, a Taça do Mundo de Munique na categoria de Pistola Livre a 50 metros, na Alemanha.

2008 - Os bilhetes de avião em papel deixam de existir. A partir desta data as companhias membro da Associação Internacional de Transporte Aéreo, como a portuguesa TAP, passam apenas a utilizar bilhetes eletrónicos.

- Morre, com 71 anos, Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, Yves Saint Laurent, um dos maiores costureiros franceses do século XX.

2009 -- Recomeça a atividade nas minas de Aljustrel, em Beja, com a retoma dos trabalhos de desenvolvimento mineiro na mina de Feitais.

- Gripe A H1N1. A ministra da Saúde Ana Jorge, confirma o segundo caso positivo em Portugal.

- A General Motors, o maior fabricante automóvel dos Estados Unidos, símbolo histórico da iniciativa privada norte-americana, declara falência.

- O voo AF 447 da Air France, que fazia a ligação entre Rio de Janeiro e Paris, desaparece dos radares quando sobrevoava o Oceano Atlântico, às 06:00 TMG (07:00 em Lisboa). Tinha 228 pessoas a bordo.

- O português António Horta Osório, presidente executivo do banco Abbey no Reino Unido, passa a fazer parte do conselho de administração como membro não-executivo do Banco de Inglaterra, o banco central britânico. A nomeação, aprovada pela rainha Isabel II por sugestão do ministério das Finanças e do primeiro-ministro, Gordon Brown, é válida por um período de três anos.

2010 - Entram em vigor as novas taxas do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

- É inaugurada a sala Júnior do edifício do DIAP, no Campus de Justiça, em Lisboa, para audição de crianças vítimas de abusos sexuais.

- O economista Vítor Constâncio inicia funções como vice-presidente do Banco Central Europeu.

2012 - A Assembleia da República aprova, por maioria, a reforma administrativa de Lisboa, que reduz para 23 as 54 freguesias da capital e cria a autarquia do Parque das Nações com território pertencente ao município de Loures. A criação da Freguesia do Parque das Nações, que pertencerá a Lisboa, é aprovada com um insólito erro no mapa, no qual a própria sede da empresa municipal Gebalis passa para território de Loures.

- Irlanda aprova em referendo, com 60,3% de votos a favor, a ratificação do pacto orçamental europeu.

2013 -- É concretizada a primeira fase da privatização da PT, através da passagem para o setor privado de 51,8 milhões de ações (27,26% do seu capital).

2014 -- Os protestos contra a construção de um centro comercial no parque Gezi, em Istambul, transformam-se num ataque aberto contra o governo, com palavras de ordem a exigir a demissão de Erdogan. As principais artérias do centro da cidade são bloqueadas pela polícia que ordena a suspensão de numerosas linhas de transportes públicos.

- O remador olímpico Pedro Fraga sagra-se campeão da Europa de skiff ligeiro, nos campeonatos que decorreram em Belgrado, na Sérvia.

- Morre, aos 77 anos, Antonio Rada, ex-futebolista, autor de um dos quatro golos com que a Colômbia empatou 4-4 com União Soviética no Mundial de 1962.

2016 - A instância Central da Comarca da Madeira condena o deputado regional do CDS-PP Lino Abreu, enquanto gestor empresarial, a 2 anos e 6 meses de prisão efetiva, pela prática do crime de corrupção passiva para ato ilícito.

2017 -- O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris relativo às alterações climáticas.

- Morre, aos 79 anos, o poeta e tradutor Armando Silva Carvalho.

- Morre, aos 91 anos, Tankred Dorst, dramaturgo alemão que publicou a obra do Prémio Georg Büchner.

2018 - O parlamento espanhol aprova a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e elege o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanho (PSOE).

- O jurista Giuseppe Conte presta juramento como novo primeiro-ministro de Itália, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga (extrema direita).

2019 - Uma pintura inédita de Josefa de Óbidos datada de 1667 é vendida por 220 mil euros num leilão em Bona, na Alemanha.

- Morre, aos 79 anos, Gaspar Barreira, físico, um dos fundadores do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas e representante oficial de Portugal em diversas organizações científicas internacionais.

2020 -- Covid-19: O Governo português põe fim ao dever cívico de recolhimento.

- Morre, aos 78 anos, o esloveno Janez Kocijancic, presidente dos Comités Olímpicos Europeus, antigo ministro, deputado, vice-presidente da federação Internacional de Esqui e um dos fundadores do Comité Olímpico Esloveno.

2021 - A Organização Mundial de Saúde autoriza, em caso de emergência, a vacina chinesa contra a covid-19 Sinovac.

2022 -- Os Estados Unidos afirmam que enviaram para a Europa o sistema de mísseis HIMARS "High Mobility Artillery Rocket Systems" pedido pela Ucrânia. O Kremlin diz que Washington está a "deitar achas para a fogueira", e que o gesto norte-americano "não ajuda a relançar as negociações de paz" com Kiev.

2023 - Morre, aos 98 anos, Manuel Fino, empresário ligado aos lanifícios em Portalegre e acionista do BCP.

- Morre, aos 83 anos, a atriz alemã Margit Carstensen, musa de Rainer Werner Fassbinder, teve o papel principal em "As Lágrimas Amargas", de Petra von Kant.

Este é o centésimo quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 213 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "No amor que nos dão é que nós graduamos o que valemos em nossa consciência". Camilo Castelo Branco (1825-90), escritor português.