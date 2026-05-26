Pedro Gonçalves pede desculpa por "uma das piores derrotas" na história do Sporting

O médio Pedro Gonçalves pediu hoje desculpa por "uma das piores derrotas na história" do Sporting, na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Torreense, da II Liga, por 2-1, após prolongamento.

"Depois de pensar e estar mais calmo venho aqui pedir desculpa por uma das piores derrotas na história do clube. Sempre aceitei qualquer crítica, não tenho medo e assumo que não estive ao nível que este clube exige", considerou.

Numa publicação nas redes sociais, Pedro Gonçalves reconheceu que, "mentalmente", desde a paragem de março para as seleções, não esteve no seu melhor.

"O meu corpo queria mas a minha cabeça andava sempre com um 'travão de mão' com medo de me lesionar. Parece fácil, mas quem está lá dentro sabe o quão difícil é. Aquele miúdo que saiu de casa sem os pais aos 11 anos, foi para Espanha sozinho e teve um ano sem competir, tinha o sonho de poder estar num Mundial e esse foi um dos meus grandes objetivos este ano", escreveu.

Pedro Gonçalves, de 27 anos, teve uma época com menos lesões, comparando com a anterior, marcando 15 golos e fazendo nove assistências em 41 jogos, mas acabou por não integrar a lista final da seleção portuguesa para o Mundial2026.

"Sou uma pessoa que gosta de vencer, não me acomodo a nada e tenta sempre melhorar. Seis épocas no clube, sete títulos e seis finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos", lamentou.

Além da surpreendente derrota na final da Taça de Portugal, frente ao Torreense, a primeira equipa do segundo escalão a vencer o troféu, o Sporting, que era bicampeão, terminou a I Liga na segunda posição, foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga.