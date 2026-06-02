Mais de 250 mil euros para o associativismo jovem

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude formalizou, esta terça-feira, a celebração de 19 contratos-programa, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) e do Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil (PAAE).

Os apoios financeiros agora atribuídos abrangem 18 associações juvenis e uma associação estudantil do ensino superior, representando um investimento de cerca de 188 mil euros. Este valor acresce aos contratos-programa recentemente celebrados com a Associação Reinventa e a Associação New Classic, elevando para mais de 250 mil euros o montante global investido pelo Governo Regional no associativismo jovem em 2026.

Segundo explica uma nota enviada esta tarde, através da Direção Regional de Juventude, os apoios destinam-se à concretização dos planos de atividades das associações beneficiárias, promovendo iniciativas nas áreas da saúde, ambiente, cultura, artes, cidadania, inclusão social e escutismo.

É estimado que os projectos apoiados alcancem mais de 20 mil jovens em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, reforçando o papel do movimento associativo na promoção da participação cívica, do desenvolvimento pessoal e da capacitação das novas gerações.

“Este investimento superior a 250 mil euros traduz o compromisso contínuo do Governo Regional com a valorização da juventude e com o fortalecimento do movimento associativo jovem. Estamos a criar condições para que milhares de jovens tenham acesso a projetos que promovem competências, participação, criatividade, cidadania ativa e inclusão social”, afirmou a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

A cerimónia de assinatura dos contratos-programa decorreu na Loja da Juventude do Funchal. Na ocasião, o diretor regional de Juventude, André Alves, destacou a importância destes apoios para a concretização de projetos com impacto nas comunidades locais e incentivou as associações a continuarem a assumir um papel ativo na mobilização e capacitação da juventude madeirense.