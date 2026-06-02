Trabalhadores do fisco exigem que Governo acabe com inação e querem fim do SIADAP

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) exigem que o Ministério das Finanças abandone a postura de inação que tem mantido e exigem a revogação do sistema de avaliação SIADAP-AT.

"Após anos de promessas adiadas, de sucessivos bloqueios à valorização das carreiras e de completa ausência de respostas para problemas há muito identificados, os trabalhadores deixaram uma mensagem inequívoca: a situação atingiu um limite que já não é aceitável", lê-se num comunicado divulgado após a reunião nacional dos trabalhadores do fisco, realizada esta segunda-feira, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI).

Entre as deliberações aprovadas nesta reunião está o lançamento de uma campanha de recolha de 7.500 assinaturas para apresentação à Assembleia da República de uma petição que vise a revogação do SIADAP-AT (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública) e da AT-RAM (Região Autónoma da Madeira).

Para os trabalhadores, este sistema de avaliação é "profundamente injusto e desajustado" à realidade, constituindo um obstáculo à progressão profissional e à valorização por mérito.

Por outro lado, defenderam que este sistema tem contribuído para o agravamento da pressão laboral e dos fatores de risco psicossocial nos locais de trabalho.

Os trabalhadores exigem que o Ministério das Finanças abandone a "postura de inação que tem mantido" e que apresente soluções concretas para os problemas dos trabalhadores que, consequentemente, afetam o funcionamento da AT.