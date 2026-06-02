Funchal investe 540 mil euros em protocolos com associações da cultura em 2026
A Câmara Municipal do Funchal vai investir mais de 540 mil euros, em 2026, na cultura. Esta manhã foram assinados 46 protocolos anuais, no âmbito do apoio ao associativismo, num total de 260 mil euros.
A informação divulgada no âmbito dessa cerimónia, que decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias, dá conta de que o apoio à cultura, este ano, é o maior de sempre atribuído pelo Município ao associativismo cultural e abrangendo um total de 63 associações e entidades culturais, seis das quais beneficiam deste apoio pela primeira vez.
Jorge Carvalho agradeceu o "trabalho realizado pelas associações em prol da cultura", apontando que cabe à edilidade "criar as condições para que as diferentes entidades na área da cultura, possam ter condições para desenvolver os seus projectos e iniciativas" criando e levando ao público as suas actividades.
Além disso, o presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou ainda a "dinâmica e oferta cultural" que o Funchal produz e apresenta, quer para quem vive e trabalha, na cidade, mas também para quem a visita. O autarca deu ainda nota do novo paradigma de contractos plurianuais para os apoios financeiros municipais, iniciados neste mandato, pelo Município do Funchal, com foco na "estabilidade e previsibilidade" necessárias para as associações, bem como para o planeamento mais consistente dos seus projectos.