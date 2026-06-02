Prémios do ‘Baú de Leitura’ em destaque esta terça-feira

A cerimónia de entrega de prémios dos passatempos regionais do Projecto Baú de Leitura, promovida pela Direcção Regional de Educação, é um dos destaques da agenda desta terça-feira na Madeira.

A iniciativa decorre às 14h30, no piso 1 do PLAZA Madeira, e inclui também a inauguração da exposição associada ao projecto.

Direcção Regional de Educação promove cerimónia de entrega de prémios no âmbito do Projecto Baú de Leitura A Direcção Regional de Educação promove a cerimónia de entrega de prémios no âmbito dos passatempos regionais do Projecto Baú de Leitura, seguida da Inauguração da respectiva exposição no centro comercial PLAZA Madeira, piso 1, no dia 2 de Junho, às 14h30.

O dia fica ainda marcado por iniciativas nas áreas da educação, cultura, ambiente e política. Tome nota:

Política e Instituições

09h00 Reunião plenária n.º 95 da Assembleia Legislativa da Madeira.

Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

Assembleia Legislativa da Madeira

12h00 Reunião por deliberação electrónica da 1ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças.

15h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência a VENECOM — Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira.

Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na cerimónia de abertura da unidade de turismo em espaço rural ‘Casas Massapez Royals’.

Caminho do Massapez, n.º 14, Fajã da Ovelha

17h30 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside à cerimónia de assinatura de 19 contratos-programa através do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) e do Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil (PAAE).

Loja de Juventude, Rua dos Netos, n.º 46, Funchal

Saúde e Trabalho

22h00 O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas realiza um piquete de greve no Hospital Dr. Nélio Mendonça. À mesma hora decorre uma conferência de imprensa sobre os objectivos da greve e dados de adesão.

Hospital Dr. Nélio Mendonça

Ambiente

A Câmara Municipal do Funchal prossegue as comemorações da Semana do Ambiente, que decorrem entre 1 e 6 de Junho.

11h00 Entrega de prémios do concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’.

Auditório do Jardim Municipal

12h00 Entrega dos cheques solidários ‘Ambiente com Causas: Reciclar é Apoiar’.

Sala da Assembleia Municipal do Funchal



14h00 Fórum ‘Resíduos de Construção e Demolição e Economia Circular – A Circularidade na Construção Civil’.

Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Fórum sobre resíduos de construção e economia circular em Câmara de Lobos No âmbito da Semana do Ambiente 2026, realiza-se no próximo dia 2 de Junho, pelas 14h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o fórum 'Resíduos de Construção e Demolição e Economia Circular – A Circularidade na Construção Civil'.

Educação

09h00 A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participa na apresentação de boas-vindas aos novos assistentes operacionais para as escolas.

Escola Secundária Jaime Moniz

09h45 Elsa Fernandes preside à sessão de abertura do congresso internacional ‘500 Anos do nascimento do Pe. Manuel Álvares, S.J.’.

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

14h30 Elsa Fernandes marca presença na sessão de abertura do III Workshop Matemática na UMa – ‘Das Raízes ao Futuro’.

Sala do Senado do Campus Universitário da Penteada

Cultura

10h30 Cerimónia de assinatura de protocolos de apoio a 46 associações na área da cultura, promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

Teatro Municipal Baltazar Dias

17h00 Inauguração da exposição ‘Multiculturalidade: A Diferença que nos Une’, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.

Palácio do Governo

As arcadas do Forum Madeira acolhem, entre os dias 2 e 21 de Junho, a exposição comemorativa ‘25 anos, 25 olhares’, integrada nas comemorações do 25.º aniversário da classificação da Floresta Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural da UNESCO.

Desporto

15h00 Apresentação oficial do Campeonato Nacional Individual Absolutos de Patinagem de Velocidade.

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Junho, Dia Internacional da Prostituta:

1537 - O Papa Paulo III reconhece a humanidade dos nativos do Novo Mundo na Bula "Sublimis Deus", sobre a Escravização e Evangelização dos Índios.

1567 - Morre, aos 37 anos, o patriota irlandês Shane O'Neill, chefe do clã O'Neill.

1740 - Nasce o francês Donatien-Alphonse-François, marquês de Sade, autor do romance Justine (1791).

1840 - Nasce o escritor britânico Thomas Hardy, autor de "Judas, o Obscuro".

1854 - É fundado o jornal 'O Commercio do Porto'.

1857 - Nasce o compositor britânico Edward William Elgar, autor das marchas de "Pompa e Circunstância".

1858 - Primeira observação do Grande Cometa Donati, pelo astrónomo italiano Giovanni Battista Donati.

1870 - Lançamento do cabo telegráfico submarino da Falmouth Gibraltar and Malta Telegraph Company, Ltd., entre Carcavelos e Penzance, Porthcurno, na Cornualha, Reino Unido.

1882 - Morre, com 74 anos, o italiano Giuseppe Garibaldi, herói da independência e unificação de Itália.

1888 - É publicado o primeiro número do Jornal de Notícias, no Porto.

1896 - O físico italiano Guglielmo Marconi faz o registo da patente britânica de telegrafia sem fios.

1923 - É inaugurado o elevador de Santa Luzia, em Viana do Castelo, uma das formas de aceder ao santuário.

- É fundado o Sporting Clube da Covilhã.

1924 - O Congresso dos Estados Unidos reconhece o direito de cidadania dos índios - Lei da Cidadania Indígena.

1940 - Estado Novo. Consagração do Secretariado Nacional da Propaganda de António Ferro com o lançamento das comemorações dos centenários da Fundação de Portugal (1140) e da Restauração (1640).

1941 - Morre, aos 37 anos, o atleta norte-americano Lou Gehrig, detentor dos recordes de basebol da época, vítima de esclerose antropomórfica lateral, doença que ficou conhecida pelo seu nome.

1946 - É constituída a República Italiana. Os eleitores, em referendo, recusam a monarquia.

1949 - A Transjordânia toma o nome de Reino Hachemita, da Jordânia.

1953 - Coroação de Isabel II, de Inglaterra, na Abadia de Westminster.

1961 - Guerra Colonial. Ataques a fazendas em Carmona, Negaje e Ambriz, em Angola.

1975 - O presidente Interino da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, declara aberta a sessão inaugural do primeiro Parlamento português eleito por sufrágio livre e universal.

1979 - Primeira visita do Papa João Paulo II à Polónia, sua terra natal, a primeira de um pontífice católico romano a um país sob regime comunista.

1987 - O Presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan anuncia a intenção de nomear Alan Greenspan para um mandato de 4 anos como presidente da Reserva Federal (Fed), cargo que assume em 11 de agosto de 1987.

Morre, aos 77 anos, Sammy Kaye, nascido Samuel Zarnocay, Jr., músico, compositor e chefe de banda norte-americano.

1989 - Praça de Tiananmen. Milhares de soldados avançam sobre dezenas de milhares de estudantes que há seis semanas se mantêm no centro de Pequim.

1995 - Portugal Telecom estreia-se na Bolsa de Valores de Lisboa e Nova Iorque.

- Forças sérvias da Bósnia abatem um caça F-16 norte-americano, ao serviço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), nos Balcãs. O piloto é resgatado seis dias mais tarde.

1997 - Timothy McVeigh, 29 anos, é considerado culpado de assassínio e conspiração, no caso do atentado de Oklahoma City, Estados Unidos, que causou 168 mortos, em 1995.

2003 - A Agência Espacial Europeia envia rumo a Marte, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a sonda orbital Mars Express, primeira missão espacial planetária inteiramente desenvolvida pela Europa.

2004 - O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) Adelino Salvado impõe a demissão dos dois responsáveis pela operação Apito Dourado, da PJ do Porto.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta a Lei da Paridade, aprovada pelo PS e BE em Abril, por ter dúvidas quanto ao "carácter excessivo" das sanções contra as listas candidatas às eleições que não cumpram as quotas.

- 120 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) partem para Timor-Leste, no dia em que as autoridades somam 28 mortos e mais de 100 feridos no país desde o início dos conflitos a 28 de abril.

2007 - O realizador Manoel de Oliveira é distinguido com o Prémio Manuel Antunes 2007.

2008 -- Morre, com 79 anos, Bo Diddley, nascido Ellas Bates, cantor, ompositor e guitarrista norte-americano, considerado um dos criadores do "rock'n'roll" com a canção "Bo Diddley".

- Morre, aos 90 anos, o ator, produtor e realizador de cinema norte-americano Mel Ferrer. Participou em numerosas séries de televisão e filmes, como "Lili" (1953) e "Guerra e Paz" (1956). Este último filme valeu-lhe a estrela com o seu nome no Passeio da Fama, em Hollywood.

2009 - Ação de protesto dos clientes do Banco Privado Português, na sede do banco, em Lisboa.

- O Prémio Camões é atribuído ao ficcionista, poeta e jornalista cabo-verdiano Arménio Vieira.

- Morre, com 84 anos, a poetisa Glória de Sant´Anna, iniciou-se na poesia em 1951 com "Distância", "Música Ausente" (1954), "Livro de Água" (1961), vencedor do Prémio de Poesia Camilo Pessanha, "Poemas do Tempo Agreste" (1964) e "Um Denso Azul Silêncio" (1965) e "Desde que o Mundo" (1972).

2010 - Morre, aos 84 anos, o almirante António Rosa Coutinho, que integrou a Junta de Salvação Nacional, constituída a 25 de abril de 1974, e foi membro do antigo Conselho da Revolução.

2012 - O Presidente deposto do Egito, Hosni Mubarak, de 84 anos, é condenado a prisão perpétua pela morte de 850 manifestantes nos protestos que o derrubaram em 2011.

2013 - O Supremo Tribunal do Egito considera inconstitucional o senado e a Comissão Constituinte, responsável pela redação da nova Constituição do país.

- O Ministério do Interior turco anuncia a detenção de 930 pessoas desde o dia 31 de maio em 90 manifestações em vários pontos da Turquia. A Amnistia Internacional denuncia a morte de duas pessoas e mais de mil feridos nas manifestações em Ancara.

- O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão europeu de hóquei em patins ao derrotar, no golo de ouro, o FC Porto por 6-5, depois de 5-5 no tempo regulamentar, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

- O remador Pedro Fraga conquista a medalha de prata nos Europeus de remo que decorreram em Sevilha, Espanha, em prova ganha pelo dinamarquês Henrik Stephansen.

2014 - O rei Juan Carlos de Espanha anuncia a renúncia ao trono e abre o processo de sucessão.

- Morre, aos 77 anos, Tó Moliças, António Pires Ascensão, um dos músicos que tocou com Amália Rodrigues (1920-1999).

2015 - O grupo Altice conclui a compra da PT Portugal à Oi, por 5,7 mil milhões de euros, dos quais 4,9 mil milhões foram recebidos em caixa pela Oi.

- O Senado dos Estados Unidos aprova a reforma, baptizada de Lei da Liberdade, que reduz os poderes à Agência de Segurança Nacional (NSA), incluindo o da recolha de metadados telefónicos autorizado após os atentados de 11 de setembro.

- O suíço Joseph Blatter demite-se da presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), na sequência do escândalo de corrupção que abala o organismo máximo do futebol, e anuncia a marcação de um congresso extraordinário para eleição de um sucessor.

2016 - O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas despede-se da Assembleia da República num último discurso enquanto deputado, no encerramento de um debate agendado pelos centristas sobre envelhecimento ativo e proteção aos idosos.

2017 - Os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e João Manso Neto, são constituídos arguidos no âmbito de um processo que investiga corrupção e participação económica em negócio.

- Um ataque levado a cabo por um homem armado num hotel com casino em Manila, Filipinas, mata 36 pessoas.

- Quinze crianças morrem no Sudão do Sul depois de terem tomado vacinas contra o sarampo que não estavam em condições de serem administradas.

2018 - O socialista Pedro Sánchez presta juramento como primeiro-ministro do Governo de Espanha e torna-se o sétimo chefe do executivo da democracia espanhola.

- O Sporting sagra-se, 30 anos depois da última conquista, campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, na penúltima jornada do campeonato nacional.

2020 - Covid-19: A Federação Portuguesa de Râguebi decreta a conclusão dos campeonatos nacionais de seniores masculinos, sem atribuição de títulos nem aplicação de subidas e descidas.

- Morre, aos 90 anos, Carlo Ubbiali, piloto de motos italiano, nove vezes campeão do mundo.

2021 - O Ministério da Saúde anuncia que mais de dois milhões de portugueses têm a vacinação contra a covid-19 completa, o equivalente a 20% da população.

- O Sporting sagra-se campeão nacional de basquetebol 39 anos depois.

2023 - O tribunal condena os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko a penas de 20 e 17 anos de prisão, respetivamente, no julgamento relacionado com a morte do polícia Fábio Guerra, em março de 2022.

2024 - Uma colisão entre duas aeronaves que participavam no festival Beja AirShow na Base Aérea N.º 11, seguida de despenhamento, causa um morto e um ferido.

2025 - O Tribunal Central Criminal de Lisboa considera imputável Abdul Bashir, de 30 anos, que confessou ter matado, em 2023, duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, e condena-o à pena máxima de 25 anos de prisão.

- Morre, aos 93 anos, Pierre Nora, historiador francês.

PENSAMENTO DO DIA

Não há outro inferno para o homem além da estupidez ou da maldade dos seus semelhantes Doantien Alphonse François, marquês de Sade (1740-1814), escritor francês.

Este é o centésimo quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam 212 dias para o termo de 2026.