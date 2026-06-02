Brício Araújo garante que a Madeira tem a taxa mais baixa de IVA nos bens essenciais

"Na política é preciso ser claro e verdadeiro", afirmou Brício Araújo, numa intervenção em que acusou o PS de "mentir" sobre as taxas de IVA praticadas na Região em relação aos bens essenciais.

"A Madeira já tem as taxas mais baixas nos bens essenciais", de 4%, a mais baixa do país a par dos Açores.

O deputado social-democrata explica que, na taxa reduzida do IVA não é possível reduzir mais.

Brício Araújo também não aceita que se afirme que Canárias tenha IVA zero porque tem u m "imposto equivalente".