PS defende continuidade do programa +ENERGIA depois de terminado o PRR

Gonçalo Leite Velho apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a extensão, reforço e estabilização do programa +ENERGIA, através da criação de uma linha com apoio a 100% para famílias de baixo rendimento e comunidades de energia renovável em habitação social.

O deputado do PS lembra que o programa em causa, embora com uma dotação de apenas 5,5 milhões de euros, teve muita procura e defende que se prolongue depois do fim do PRR, com recurso a fundos europeus.

Como exemplo, apresenta o caso dos Açores onde a dotação orçamental é de 60 milhões de euros.

Gonçalo Leite Velho considera que esta é a "autonomia com projectos concretos" e não a "autonomia de andar aos papéis com Lisboa".

O projecto de resolução tem o apoio do JPP que, através de Alfredo Gouveia, destacou a importância da medida para redução dos custos de energia e aumento a autosuficiência energética.

O deputado destaca a importância do recurso a financiamentos europeus ainda em vigor.