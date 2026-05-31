"As crianças são uma prioridade e um bem sagrado da nossa comunidade." Foi desta forma que a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, assinalou esta manhã a festival alusivo ao Dia da Criança, durante a abertura da iniciativa promovida pelo DIÁRIO em parceria com a autarquia, no Porto de Recreio da Calheta.

Perante muitas famílias reunidas no anfiteatro natural dos jardins, com a Marina como pano de fundo, a autarca sublinhou a responsabilidade colectiva de proporcionar às novas gerações condições para crescerem felizes, confiantes e preparadas para os desafios do futuro.

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Fotos Helder Santos/ASPRESS

"Temos de lhes dar auto-estima, alegria, diversão, mas também boa formação, educação, resiliência e criatividade", defendeu, considerando que o investimento nestas áreas acabará por reflectir-se numa sociedade mais desenvolvida e solidária.

Na curta intervenção de abertura, Doroteia Leça agradeceu ainda ao Porto de Recreio da Calheta pela disponibilização do espaço, bem como ao DIÁRIO e demais entidades colaboradoras na organização da iniciativa.

A presidente da Câmara deixou também um convite às crianças para aproveitarem o final de manhã/início de tarde de festa, marcada por espectáculos, insufláveis, pipocas, e outras guloseimas e divertimentos gratuitos. No final, aproveitou para anunciar a abertura das inscrições para o programa 'Verão em Cheio', promovido pela Via Activa, que irá proporcionar actividades educativas, recreativas e desportivas durante as férias escolares.