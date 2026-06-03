"Continuem a acreditar no poder transformador da cultura", diz Paula Margarido

Foi com casa cheia que o auditório do Liceu Jaime Moniz acolheu, na manhã desta quarta-feira, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que marcou presença na quinta edição consecutiva do projecto solidário 'A Voz do Aluno'.

Poesia, interpretações musicais e danças performativas deram voz às emoções, vivências e inquietações dos alunos, transformando o palco num espaço de partilha, reflexão e expressão artística.

Mais do que um evento, 'A Voz do Aluno' afirma-se como um verdadeiro exercício de cidadania e participação juvenil, consolidando o seu crescimento desde 2017 e assumindo-se hoje como uma referência no contexto escolar pela valorização da criatividade, do talento e do envolvimento dos jovens na comunidade educativa.

À margem da iniciativa, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude sublinhou o impacto do projecto, destacando o forte envolvimento dos alunos e a relevância da expressão artística enquanto instrumento de crescimento pessoal, inclusão e participação cívica.

“Esta iniciativa mostra que os jovens não só têm voz, como sabem utilizá-la para construir pontes, ultrapassar desafios e dar significado às suas vivências. Através da arte, conseguem abordar questões importantes de forma autêntica e mobilizadora, contribuindo para uma comunidade mais consciente, participativa e inclusiva”, afirmou.

A governante destacou ainda o papel central da escola enquanto espaço de proximidade, de formação integral e de construção de comunidade, onde os jovens encontram oportunidades para desenvolver competências, fortalecer valores e exercer uma cidadania ativa.

Neste contexto, e segundo nota à imprensa, Paula Margarido deixou uma palavra de reconhecimento ao Conselho Direstivo do Liceu Jaime Moniz e à coordenadora do projecto solidário 'A Voz do Aluno', Fernanda Coelho, sublinhando o mérito de iniciativas que promovem a valorização dos alunos e incentivam o seu protagonismo na vida escolar.

“Continuem a dar voz ao aluno. Continuem a acreditar no poder transformador da cultura e das artes performativas como ferramentas de crescimento pessoal, inclusão e participação. E nunca se esqueçam de que podem contar com o apoio do Governo Regional para continuar a desenvolver projectos que colocam os jovens no centro da acção”, concluiu.