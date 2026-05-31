Três plataformas do campo de gás Pars Sul voltam a funcionar

- Três plataformas marítimas do campo de gás iraniano Pars Sul, o maior campo de gás natural do mundo, voltaram a funcionar, depois de terem ficado fora de serviço devido aos ataques de Israel e dos EUA contra o complexo.

De acordo com o diretor executivo da Companhia de Petróleo e Gás de Pars, Turaj Dehqani, citado pela agência de notícias do Irão, IRNA, "até ao momento, três plataformas marítimas de Pars Sul voltaram a entrar em funcionamento".

Turaj Dehqani referiu que a recuperação da capacidade de produção e processamento de gás, no campo partilhado de Pars Sul, situado no sul do Irão, "avança de forma satisfatória graças às competências técnicas da indústria petrolífera iraniana e à reorganização das instalações de processamento".

O responsável recordou que, durante os ataques de Israel e dos Estados Unidos no início de abril, parte da capacidade de receção e tratamento de gás ficou limitada.

Na sequência dos ataques, várias plataformas marítimas associadas às instalações afetadas de suspender temporariamente a produção, apesar de não terem sofrido danos diretos, uma vez que as instalações terrestres não conseguiam receber nem processar o gás extraído.

No entanto, segundo Turaj Dehqani, a implementação de medidas técnicas e operacionais, a par da utilização da capacidade disponível noutras refinarias da região, permitiu retomar parte da produção que tinha sido suspensa.

O Pars Sul, partilhado com o Catar, alberga as maiores reservas conhecidas de gás natural do mundo, e é a principal fonte de abastecimento de gás do Irão, garantindo mais de 70% do consumo do país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva conjunta contra o Irão em 28 de fevereiro.

Após o início da guerra contra o Irão, o Hezbollah, do Líbano, respondeu a 02 de março com ataques contra território israelita, desencadeando uma resposta de Israel que já causou mais de 3.200 mortos e um milhão de deslocados no país vizinho.