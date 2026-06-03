'Gente Ajudando Gente' volta a organizar Arraial Madeirense

A Gente Ajudando Gente - Associação Pe. Bernardino Andrade de Solidariedade Social volta a organizar o arraial madeirense.

"Este ano, graças ao apoio de muitos generosos madeirenses, que disponibilizam o seu tempo e trabalho de forma incansável, temos o prazer de anunciar que a Gente Ajudando Gente (GAG) vai, uma vez mais, organizar um arraial solidário. Além disso, estamos felizes por poder revelar que, nesta edição, conseguimos alargar a duração do evento para dois dias", revela a associação em nota à imprensa.

O 3.º Arraial Madeirense Gente Ajudando Gente terá lugar, sábado e domingo, dias 6 e 7 de Junho, entre as 12 e as 22 horas, na Rua Penha de França.

"Mais uma vez, esta iniciativa pretende angariar fundos para ajudar os membros mais desfavorecidos da nossa comunidade", salienta.

Haverá música ao vivo, iguarias tradicionais madeirenses e uma área de entretenimento para crianças.