PCP saúda forte adesão dos trabalhadores madeirenses à greve geral

O PCP saúda todos os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira que hoje "deram uma poderosa demonstração de força, consciência, combatividade e unidade na defesa dos seus direitos, através de uma adesão massiva à greve geral convocada pelo movimento sindical unitário".

Na sua óptica, "esta grande jornada de luta confirmou a forte determinação dos trabalhadores madeirenses e porto-santenses em rejeitar o Pacote Laboral do Governo da República PSD/CDS e combater a política de exploração, precariedade e empobrecimento imposta a quem vive do seu trabalho".

O PCP saúda igualmente "o movimento sindical unitário, a sua capacidade de organização, mobilização e resistência, que ao longo das últimas semanas construiu aquela que foi uma das mais marcantes jornadas de luta das últimas décadas na Região Autónoma da Madeira".

Em comunicado, diz que "apesar das pressões exercidas pelo patronato e das tentativas do Governo Regional para limitar e condicionar o direito à greve, os trabalhadores e as suas organizações sindicais responderam com coragem, determinação e elevado sentido de unidade, fazendo erguer uma impressionante jornada de luta em toda a Região".

"A forte adesão à Greve Geral fez-se sentir em múltiplos setores de actividade, do sector público ao privado, passando pelo sector social", realça.

Registaram-se escolas encerradas, centenas de serviços a funcionar apenas com serviços mínimos, fortes condicionamentos na saúde, na recolha de resíduos e em vários serviços municipais, perturbações significativas nos transportes públicos, nos aeroportos, na hotelaria e restauração, na comunicação social, no CARAM, na Empresa de Cervejas da Madeira, na ARM, bem como o encerramento de diversos serviços da Loja do Cidadão e de vários departamentos públicos". PCP

No seu entender, "esta poderosa jornada de luta demonstrou, uma vez mais, o papel central dos trabalhadores no funcionamento da economia e da sociedade". Demonstrou igualmente "a enorme força transformadora dos trabalhadores organizados e conscientes dos seus direitos".

Realça ainda que "a Greve Geral realizada hoje representa uma etapa de enorme importância na luta para derrotar o Pacote Laboral do Governo PSD/CDS, apoiado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal — um pacote que constitui uma verdadeira ofensiva contra os direitos laborais conquistados ao longo de décadas de luta".

O PCP "reafirma a sua solidariedade para com todos os trabalhadores que participaram nesta importante jornada de luta e garante que continuará firmemente ao lado daqueles que resistem às políticas de exploração, baixos salários, precariedade e ataque aos direitos sociais e laborais".

"Saudamos todos os trabalhadores que hoje, com coragem e determinação, deram voz ao descontentamento e afirmaram que não aceitam uma política que condena o País e a Região ao empobrecimento, à injustiça social e à degradação das condições de vida de quem trabalha", sustenta.

Por fim, diz que "a luta dos trabalhadores continuará a ser decisiva para derrotar o Pacote Laboral e construir uma política de valorização do trabalho, dos salários e dos direitos".