Matias Damásio faz vibrar areal da Calheta

A Calheta vive, esta noite, um dos momentos mais altos do seu programa de festas de 2026, com o concerto de Matias Damásio a encher por completo o areal e a transformar a frente-mar num verdadeiro recinto de celebração popular.

Desde cedo, o espaço começou a ganhar movimento, com centenas de pessoas a garantirem lugar junto ao palco, num ambiente de grande expectativa e convívio. À medida que a noite avança, o recinto compõe-se, com famílias, jovens e visitantes a juntarem-se num ambiente de festa marcado pela música, luzes e animação constante.

O espetáculo de Matias Damásio é um dos pontos altos da noite, com o artista a ser recebido em ambiente de forte entusiasmo e a responder com uma actuação enérgica, revisitando alguns dos seus temas mais populares e envolvendo o público do início ao fim. Entre aplausos e coros, o concerto consolidou-se como um dos momentos mais marcantes desta edição das festividades.

Antes e depois da actuação principal, o areal promete manter-se em clima de arraial, com a programação musical a garantir continuidade da animação e um ambiente descontraído que irá prolongar a festa pela noite dentro, num cenário reforçado pela envolvência única da baía da Calheta.

A forte adesão popular volta a confirmar o peso das Festas do Concelho como um dos principais eventos de verão da Região.

As festividades prosseguem amanhã, 20 de Junho, com destaque para as tradicionais marchas populares, que irão percorrer a marginal da Calheta com a participação de centenas de marchantes, num dos momentos mais importantes do programa. A noite ficará ainda marcada pelo espectáculo ‘Revenge of the 90’s’, que trará ao palco Melão, Virgul e Olavo Bilac.